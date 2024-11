Sogesid a COP29, Mantovanelli: “Collaborazione e governance inclusiva, così affrontiamo le sfide ambientali per il futuro del Lago d’Aral”

(Teleborsa) - Ahanno organizzato un evento, introdotto dal Viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, dedicato alle sfide ambientali del Lago d’Aral. Questo incontro rappresenta un’opportunita` per mettere a fuoco nelle giornate di, la complessita` della crisi ambientale che interessa il bacino idrico, che coinvolge Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.Il disastro ecologico del Lago d’Aral e` uno dei piu` gravi della storia moderna e rappresenta oggi una sfida globale per la gestione delle risorse naturali e la rigenerazione degli ecosistemi. Questo evento e` stato un momento di restituzione dei risultati della recente missione tecnica italiana in Asia Centrale, offrendo una panoramica dei principali temi e delle criticita` identificate sul campo, dei principali stakeholder coinvolti e del progetto dicome modello internazionale di governance partecipativa e sostenibilita`."Il Lago d'Aral e` un monito e un esempio delleche richiedono collaborazione internazionale e un impegno concreto per la sostenibilita`", ha dichiarato il"Attraverso questo evento, vogliamo porre le basi per una governance inclusiva e per una gestione sostenibile delle risorse, affrontando le esigenze di tutti i portatori di interesse".