Green Deal e Automotive: allo Europe Experience il dibattito per un futuro sostenibile

(Teleborsa) - Si è svolta ieri con grande partecipazione di pubblico e contenuti di alto livello la conferenza "", promossa da– Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia. L’evento, tenutosi nell’ambito dell’, ha posto l’accento sulle visioni per un futuro verde, con focus su mobilità sostenibile, innovazione tecnologica e investimenti nell’ecosistema digitale.L’iniziativa ha visto la partecipazione di autorevoli, tra cui il dott. Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, e gli europarlamentari Antonella Sberna, Brando Benifei, Susanna Ceccardi, Flavio Tosi ed Elena Donazzan. Fondamentali i contributi di enti come ENEA, CNR, Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Università La Sapienza, oltre al mondo delle imprese con interventi di spicco da parte di Eni, Renault e Jenbacher, affiancati da rappresentanti del panorama delle startup innovative., Presidente di ANGI, ha commentato: "l’evento ha rappresentato un momento di confronto cruciale per delineare il futuro della mobilità sostenibile in Italia e in Europa. Innovazione, digitalizzazione e politiche green sono i pilastri su cui costruire un ecosistema competitivo e rispettoso dell’ambiente. Grazie alla sinergia tra istituzioni, imprese e startup, possiamo accelerare la transizione verso un futuro più verde e inclusivo”."Il settore dell'automotive è un pilastro fondamentale per il successo del Green Deal europeo. Questa transizione verso una mobilità sostenibile non è solo una sfida ambientale, ma anche un'opportunità economica e occupazionale senza precedenti. Come Parlamento Europeo, vogliamo essere promotori di un dialogo concreto tra istituzioni, imprese e cittadini per accompagnare l’innovazione tecnologica con politiche lungimiranti e inclusive. Eventi come questo rappresentano uno spazio prezioso per costruire insieme un futuro più verde e competitivo per l’Europa". Così, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia.L’appuntamento ha confermato il ruolo centrale deltra stakeholder per promuovere soluzioni concrete e innovative, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, rafforzando l’impegno verso una mobilità sostenibile e un’economia sempre più digitale e responsabile.