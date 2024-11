TotalEnergies, BP, Equinor e Shell: 500 milioni di dollari per aumentare accesso all'energia

bp

(Teleborsa) - I colossi dell'energiahanno annunciato un(UN SDG7), che mira a garantire l'accesso a un'energia conveniente, affidabile, sostenibile e moderna per tutti.Le quattro aziende si sono unite con un impegno di investimento congiunto di, destinato a creare un impatto positivo sull'accesso all'energia per le persone nelle regioni chiave nei prossimi anni."È ancora presto, ma speriamo che investendo insieme saremo in grado di contribuire a sforzi più ampi per affrontare la sfida molto reale dell'accesso all'energia - ha detto- Nel tempo, crediamo che possa aiutare a creare un futuro energetico più inclusivo per alcuni dei molti milioni di persone che oggi non hanno tale accesso"."Vogliamo sostenere i progressi verso l'accesso universale all'energia perché crediamo che abbia il potere di trasformare le vite - ha commentato- Questo investimento congiunto aiuterà a farlo. Lavorando collettivamente per superare le principali sfide legate all'accesso all'energia possiamo ottenere un impatto duraturo e guidare un cambiamento reale".