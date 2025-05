Shell, utile trimestrale sopra le attese. Buyback per 3,5 miliardi di dollari

Shell

(Teleborsa) - Il colosso energetico britannicoha chiuso ilcon unpari a 5,58 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 3,66 miliardi di dollari dell'ultimo trimestre 2024 e sopra la previsione di 4,96 miliardi di dollari degli analisti (secondo un consensus fornito dall'azienda).Il, escluso il capitale circolante, è stato di 11,9 miliardi di dollari per il trimestre. Il deflusso di capitale circolante è stato di 2,7 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025. Shell sottolinea un'allocazione disciplinata del capitale, con previsioni diper il 2025 di 20-22 miliardi di dollari."Shell ha registratonel primo trimestre del 2025 - ha commentato il- Abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra attività leader nel GNL completando l'acquisizione di Pavilion Energy e abbiamo elevato il nostro portafoglio con il completamento delle cessioni nell'onshore nigeriano e nel Singapore Energy and Chemicals Park"."La nostra solida performance e la solidità del bilancio ci danno la fiducia necessaria perdi azioni proprie nei prossimi tre mesi, in linea con la direzione strategica che abbiamo definito durante il Capital Markets Day di marzo", ha aggiunto.Quest'ultimo annuncio rende questo il. Le distribuzioni totali agli azionisti pagate negli ultimi 4 trimestri sono state pari al 45% del CFFO, in linea con l'obiettivo di distribuzione del 40-50% del CFFO attraverso il ciclo annunciato al Capital Markets Day 2025.