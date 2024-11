Ue, Gentiloni: differenze su stima crescita Italia dovute a consumi e tempi PNRR

(Teleborsa) - Il commissario europeo all'Economia,, ha dichiarato che nelle, tra governo e Commissione europea, "certamente ci sono delle". "Noi prevediamo un livello lievemente inferiore di crescita che deriva da diversi fattori, tra questi il fatto che il livello dei consumi, che anche qui sta riprendendo, ma forse un po' pià di ritardo rispetto a quanto ci sia aspettasse", ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove previsioni economiche.In parte pesa "anche il fatto che il grande impegno sulabbia portato in qualche caso a spostare in avanti investimenti. Non a caso noi prevediamo un livello di crescita migliore in modo abbastanza chiaro per il, perché qualcosa è stato un po' spostato in avanti nel timing", ha aggiunto.Ledella Commissione vedono un PIL italiano in crescita dellonel 2024, come nel 2023, conche compenseranno la frenata nell'edilizia residenziale. "Gli investimenti sostenuti dal PNRR dovrebbero riprendere nel 2025 e nel 2026, portando la crescita economica rispettivamente all'1,0 e all'1,2%", ha sottolineato Gentiloni.Sulladella crescita economica in Italia, il Commissario ha affermato che "i problemi ci sono. La medicina immediata io credo sia la serietà nei conti pubblici, e penso che lavada, grosso modo, in questa direzione, anche se noi daremo le nostre valutazioni negli ultimi giorni di novembre". "Ricordiamoci che in alcuni grandi paesi europei, tra cui l'Italia, nei prossimi due anni due anni e mezzo abbiamo unada mettere a terra che è gigantesca", ha però sottolineato.Quanto all'impatto delsui conti italiani, Gentiloni ha affermato che è "abbastanza assodato, traendo un po' le somme, che nell'insieme questa misura, che pure avere delle ragioni comprensibili, è uscita un po' fuori dal controllo e ha avuto un impatto certamente più negativo che positivo".Gentiloni ha poi annunciato che la Commissione europea presenterà i suoisui piani pluriennali di Bilancio dei Paesi Ue il 26 novembre a Strasburgo, con una conferenza stampa sulle decisioni per le procedure di deficit eccessivo.