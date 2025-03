P.A., Avv. Borraccino, Gruppo Collextion: digitalizzazione e garanzie statali per accelerare i pagamenti e ottimizzare il PNRR

(Teleborsa) - "In occasione dell’sul tema dellaemerge con forza laper accelerare i tempi di pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA. La digitalizzazione rappresenta una leva strategica per semplificare i processi, aumentare la trasparenza e facilitare i rapporti tra PA e mondo imprenditoriale.L’implementazione di strumenti tecnologici avanzati consentirebbe di ridurre i tempi di liquidazione, migliorare la gestione del contenzioso e prevenire ritardi che spesso gravano sulla stabilità finanziaria delle aziende. Un sistema più efficiente e trasparente, supportato da piattaforme digitali evolute, favorirebbe una maggiore fiducia tra imprese e amministrazione pubblica, contribuendo al rilancio dell’economia e alla piena realizzazione degli obiettivi del PNRR. Oltre alla digitalizzazione,per sostenere i soggetti disposti ad anticipare le somme dovute dalla PA alle imprese coinvolte nell’esecuzione dei progetti finanziati dal PNRR. In questo contesto, l’implementazione delle cartolarizzazioni potrebbe rappresentare uno strumento efficace per fornire liquidità immediata alle aziende e ottimizzare la gestione del credito commerciale.È il momento di creare une imprese per affrontare e risolvere questo problema atavico, definendo soluzioni strutturali per snellire i procedimenti di pagamento e garantire un accesso più rapido alla liquidità per le aziende. L’istituzione di un coordinamento tra attori pubblici e privati permetterebbe di sviluppare strumenti finanziari adeguati, riducendo il peso dell’incertezza nei rapporti economici con la PA e favorendo una crescita più solida del tessuto imprenditoriale. Infine, sarebbe opportunoche favoriscano un dialogo strutturato tra pubbliche amministrazioni e imprenditori privati, aggregando la domanda e l’offerta di credito in un ambiente più efficiente e regolato. Solo attraverso un approccio integrato, che coniughi innovazione tecnologica, garanzie finanziarie e cooperazione istituzionale, sarà possibile garantire una gestione più efficace e sostenibile delle risorse del PNRR". Lo ha dichiarato, in seguito all’audizione della Corte dei Conti in commissione Federalismo fiscale, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.