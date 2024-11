Banche in denaro Borsa: svettano Banco BPM e BPER

Banco Bpm

BPER

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Ottima giornata per le banche che sono le migliori in Borsa, a dispetto dell'impatto dello stacco cedole su alcuni Istituti che distribuiscono l'acconto 2025. A sostenere il settore concorrono le aspettative meno ottimistiche su altri tagli dei tassi, che rende il business tradizione delle banche più redditizio.L'indice FTSE Italia Banks perde oggi il 2,67%, scontando l'effetto cedole, mentre nel paniere principale si mettono in luce alcune popolari, sospinte anche dalle rosee prospettive di consolidamento del settore. oggi Cosìche guadagna quasi il 2% e, altra preferita dal mercato in vista di possibili M&A, con un incremento del 2,19%.Bene anche(+0,63%) e(+0,60%).