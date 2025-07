Banco BPM, Tononi: adesioni all'OPS UniCredit inesistenti, offerta non attraente

UniCredit

(Teleborsa) - Lelanciata dasue "questo conferma quello che il mercato ci dice da mesi, e cioè che l'offerta non è attraente, anzi è del tutto inadeguata, perché il prezzo del nostro titolo è a premio dal primo giorno dell'offerta rispetto al valore implicito". Lo ha dichiarato il, a margine dell'assemblea ABI 2025."Quindi gli azionisti non sembrano manifestare un amplissimo consenso perché la nostra banca continua il suo percorso, un percorso pieno di successi e soddisfazioni, con delle prospettive tra l'altro molto positive - ha proseguito - Prospettive che UniCredit non riconosce perché vi faccio notare che, in quanto non include alcun premio"."Operazioni analoghe in Italia nel recente passato, penso all'acquisto di UBI da parte di, del Credito Valtellinese da parte dihanno previsto un premio del 45% circa, quindi qui siamo ben distanti da questa situazione perché siamo allo 0% fondamentalmente - ha fatto notare - E in piùquando, per esempio, un'operazione d'attualità, quella dida parte diviaggia su un 20%-30% di multipli più elevati"."Nella sostanza mi sembra che stiamo parlando di- ha concluso Tononi -. Gli azionisti lo hanno capito per cui non vi sono delle adesioni".Interpellato a proposito dell'indagine della Procura di Milano sul collocamento da parte del MEF del 15% del capitale ditramite Banca Akros, investment bank del gruppo Banco BPM, ha detto: "Vi è un'indagine in corso, quindi sinceramente preferisco non commentare se nonnon solo la normativa, ma anche le procedure utilizzate di prassi in operazioni di questo tipo"."Quindi, proprio per questo motivo - ha aggiunto - Oltre a questo non ho nulla a dire, perché non conosco oltre rispetto a quanto ho appena detto in merito alle indagini in corso".