Cipierre Elettronica lancia "Futura": selezione per individuare soluzioni tecnologiche innovative realizzate da startup

(Teleborsa) -, azienda operante da oltre 30 anni nel settore dell’elettronica industriale professionale ed in particolare nella progettazione, assemblaggio e collaudo di schede e apparati elettronici, ha lanciato “”: una selezione mirata a individuare, in un’ottica di open innovation, soluzioni innovative realizzate daoperanti nei settori della cybersecurity, IA, energia ed elettronica integrata.Il, in partnership con(il co-founder che supporta e affianca startup digitali ad andare sul mercato), rappresenta un’opportunità per giovani realtà italiane ed internazionali di entrare in contatto con aziende partner quali Cipierre per l’elettronica integrata eper sistemi di gestione dell’energia, con le quali lavoreranno per sviluppare e testare modalità di utilizzo reali di prodotti e soluzioni, accelerandone l’iter d’ingresso sul mercato attraverso possibilicommerciali o industriali. Inoltre, le startup otterranno supporto personalizzato per raggiungere gli obiettivi di crescita attraverso sessioni di mentorship dedicate, accedendo a strumenti e risorse per semplificare la gestione operativa e accelerare la crescita.Il progetto “Futura” darà la possibilità alle startup selezionate di lavorare a stretto contatto con le realtà promotrici della call, con l’obiettivo di supportarne la crescita tramite lo sviluppo dida proporre sul mercato valutando eventualmente anche investimenti nel capitale della startup.La selezione è dedicata a startup interessate a crescere ed investire sul. Gli interessati potranno candidarsi, tramite il sito dedicato, a partire da oggi e fino al 18 gennaio. In seguito alla selezione in programma a febbraio, i lavori partiranno a marzo 2025 per concludersi a luglio.Oltre al progetto “Futura”, nel processo di sviluppo di Cipierre Elettronica, si inserisce il recente ingresso in, mirato a favorire gli investimenti sul territorio di Monza e della Brianza anche attraverso il rafforzamento dei rapporti con il reparto “Meccatronica e Microelettronica” dell’Associazione. Inoltre, Cipierre Elettronica sta pianificando importanti sinergie con grandi poli accademici per dare il via, a nuovi progetti che coinvolgeranno studenti ed atenei."Futura rappresenta un’importante opportunità non solo per le startup che saranno selezionate,con il contributo di Roberto Macina e del team WDA che ha una decennale esperienza nel Corporate Venture Building, ma anche per Cipierre Elettronica che beneficerà delle sinergie con aziende innovative per stare al passo di un’evoluzione tecnologica sempre più rapida. Siamo certi che nasceranno importanti collaborazioni anche sul territorio, nel quale stiamo investendo notevolmente, con un occhio al mondo accademico ed una stretta collaborazione con le istituzioni", ha commentato, CEO di Cipierre Elettronica.“Le startup potranno beneficiare dell’esperienza e della professionalità messa a disposizione daCipierre Elettronica, con le sue strutture all’avanguardia. Il know-how e la solidità dell’azienda potranno anche aprire alle start up canali di finanziamento per cogliere le opportunità presenti sul mercato” ha commentato, CEO di WDA, realtà che ha già supportato oltre 60 startup, raccogliendo 1.8 milioni di euro, guidata da un team di imprenditori e innovatori con pluriennale esperienza nella creazione di startup di successo.