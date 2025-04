FAE Technology, collaborazione strategica con Vinservice Micro Matic

FAE Technology

(Teleborsa) -, Gruppo industriale italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana che opera nel settore dell’elettronica, comunica la collaborazione con Vinservice Micro Matic, società specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per l'erogazione di bevande, finalizzata allo sviluppo di una soluzione tecnologica avanzata per il perfezionamento del dispenser “Next”, torre digitale a valvola per la distribuzione delle bevande, e integrabile con numerose famiglie di prodotto all’interno dell’offerta di Micro Matic.Nel dettaglio, FAE Technology ha curato ogni fase di attuazione, dallo sviluppo all'ingegnerizzazione fino alla prototipazione e alla realizzazione finale della piattaforma. Questa, modulare e scalabile, è dotata di un’interfaccia uomo-macchina (HMI) con funzione multi-touch, progettata per garantire un’interazione intuitiva con il dispenser.La soluzione perfeziona il dispenser “Next”, introducendo nuove funzionalità smart e ampliando le possibilità di configurazione. Gli step evolutivi sono stati testati in modo congiunto con il team di Vinservice Micro Matic, con sede a Zanica (Bergamo).