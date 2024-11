Enel, efficienze per 1,5 miliardi di euro nel piano con migliori processi e internalizzazione

Enel

(Teleborsa) - Nelprevede di ottenererispetto alla baseline 2022, aumentando l'obiettivo di circa 500 milioni di euro rispetto al Piano precedente, continuando l'ottimizzazione di processi e l'internalizzazione di attività esterne. È quanto emerge dal Piano Strategico di Gruppo 2025-2027 Inoltre, efficienze e creazione di valore potranno essere ottenute anche attraverso l'innovazione e nuovi modelli di business. Nello specifico, il Gruppo sta costituendo unache avrà lo scopo diesistenti e quelli nuovi, sia di proprietà che di terzi, gestendo attività di Operation and Maintenance (O&M) e di costruzione.Inoltre, il Gruppo sta definendo modelli di business per generare valore nel settore in forte crescita dei, per cui si prevedonoe offerte integrate di energia rinnovabile. I relativi potenziali benefici economici non sono inclusi nel Piano 2025-2027.