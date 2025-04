Enel, Kepler Cheuvreux alza il target price

Enel

FTSE MIB

gruppo energetico

Enel

(Teleborsa) - Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno rivisto al rialzo il target price sul titoloportandolo a 9,30 euro dagli 8,30 euro indicati in precedenza.Attualmente il titolo scambia a 6,99 euro in profit dello 0,42% muovendosi insieme alle altre utilities di Piazza Affari, a fronte di vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino, beneficiando della loto natura difensiva.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6,945 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7,057. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6,895.