Usa-Cina, Biden incontra Xi: relazione più importante del mondo, non possiamo permetterci un conflitto

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato a Lima il presidente cinese Xi Jinping. Nelle dichiarazioni che hanno preceduto il bilatere, Biden ha dichiarato che quella tra Usa e Cina è "la relazione più importante del mondo intero e il modo in cui andiamo d'accordo può avere un impatto sul resto del mondo. Quindi i nostri due Paesi non possono permettere che questa competizione sfoci in un conflitto. È una nostra responsabilità e negli ultimi quattro anni credo che abbiamo dimostrato che è possibile avere questa relazione"."Sono molto orgoglioso dei progressi che abbiamo fatto insieme", ha aggiunto Biden. "Abbiamo molto da discutere", ha proseguito il presidente americano. "Non siamo sempre stati d'accordo, ma le nostre conversazioni sono sempre state franche e sincere. Non ci siamo mai presi in giro a vicenda. Siamo stati sinceri l'uno con l'altro. E credo che questo sia fondamentale", ha affermato.Da parte sua, il presidente cinese ha assicurato che la Cina "si sforzerà di assicurare una transizione senza intoppi” nelle sue relazioni con gli Stati Uniti. I due Paesi dovrebbero "continuare a esplorare la strada giusta" per andare d'accordo e "raggiungere una coesistenza pacifica a lungo termine", ha aggiunto Xi che ha garantito che "la Cina è pronta a lavorare con la nuova amministrazione statunitense". Anche il presidente cinese ha sottolineato che le relazioni Cina-Usa negli ultimi quattro anni hanno attraversato alti e bassi, ma ha anche ricordato che le parti sono state anche impegnate in un dialogo e una cooperazione fruttuosi e la loro relazione è rimasta stabile nel complesso."L'obiettivo della Cina di una relazione Cina-Stati Uniti stabile, sana e sostenibile rimane invariato", ha quindi dichiarato Xi Jinping.