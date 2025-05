Dazi Usa, Sefcovic: con nuove tariffe colpiti 549 miliardi di euro di merci Ue

(Teleborsa) - I nuovi dazi annunciati dall'amministrazione Trump porterebbero la quantità di merci Ue soggette a tariffe doganali negli Stati Uniti a. Lo ha dichiarato il responsabile commerciale dell'Unione,, durante un intervento in plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo.Le nuove- comprese l'ultima annunciata dal presidente Usa in merito a dazi specifici sui prodotti farmaceutici quella sull'industria cinematografica - farebbero crescere l'impatto di 170 miliardi di euro sui beni dell'UE ha sottolineato Sefcovic. "Queste tasse sulle importazioni sono ingiustificate e causanosu entrambe le sponde dell'Atlantico", ha dichiarato, aggiungendo che "questa situazione è inaccettabile e non possiamo permetterci di restare inerti"."Nel 2024 gli Stati Uniti hanno riscosso circa 7 miliardi di euro di dazi sulle esportazioni dell'Ue. Si prevede che gli Stati Uniti potrebbero ora riscuotere fino ase lein corso dovessero portare all'imposizione di tariffe.", ha affermato Sefcovic.