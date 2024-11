Dl fiscali, Fondi per Autostrade dello Stato e recupero liste d’attesa: gli emendamenti

(Teleborsa) - Arrivanoper rafforzare il patrimonio dila società in-house del, interamente controllata dal MEF e istituita nell’aprile scorso per la gestione di tratte autostradali. La misura è prevista in unpresentato dai relatori inI fondi sono destinati all’acquisizione dei diritti e obblighi legati alle partecipazioni azionarie attualmente detenute dain quattro società: Concessioni Autostradali Venete, Autostrada Asti-Cuneo Spa, Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus.Parallelamente, il decreto fiscale interviene su un’altra priorità: ilLe risorse stanziate durante l’emergenza Covid nei bienni 2020-2021 edalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzanoper attuare i piani operativi di smaltimento delle liste.Secondo la relazione illustrativa dell’emendamento, i fondi saranno destinati ale algarantendo al contempo l’equilibrio economico delle misure.Questi interventi rappresentano una duplice risposta del governo: da un lato, il consolidamento delle infrastrutture autostradali sotto controllo pubblico; dall’altro, un sostegno concreto al sistema sanitario per rispondere alle esigenze dei cittadini.