Tesla ancora in rally. Team Trump pensa a normativa federale su veicoli a guida autonoma

(Teleborsa) - Le azionicontinuano il loro: ieri hanno chiuso in rialzo del 5,6%, arrivando a segnare un, giorno delle elezioni presidenziali che hanno consentito a Donald Trump di tornare alla Casa Bianca. Intanto, la valutazione della società fondata da Elon Musk ha sorpassato saldamente quota 1 trilione di dollari.A spingere gli acquisti sul titolo nelle ultime ore è stata una indiscrezione di Bloomberg, secondo cui i membri del team di transizione del presidente eletto Trump hanno detto ai consiglieri che intendonodel Dipartimento dei trasporti.Se le nuove regole consentiranno un, ne trarrà, il CEO di Tesla che è stato une dei più grandi supporter di Trump durante la campagna elettorale e che è diventato una figura importante nella cerchia ristretta del presidente eletto.Il team di Trump sta cercando diper la regolamentazione dei veicoli a guida autonoma, secondo persone a conoscenza della questione. Il lavoro è in una fase iniziale e i dettagli della politica devono ancora essere definiti, si legge nell'articolo.La National Highway Traffic Safety Administration attualmente consente ai produttori di distribuireconcessa. Ha anche una serie di indagini di sicurezza in corso sia sui veicoli autonomi che sui sistemi di assistenza alla guida, tra cui le funzionalità che Tesla commercializza come Autopilot e Full Self-Driving.La notizia arriva pochi giorni dopo che Trump ha nominato Musk come co-capo deldell'amministrazione entrante.Il mese scorso, Musk aveva invece criticato il, necessario per i veicoli a guida autonoma, definendolo "incredibilmente doloroso", poche settimane dopo aver presentato un robotaxi "Cybercab" a due posti senza volante e pedali, che entrerà in produzione nel 2026.Intanto, Trump ha detto di voler nominare, ex rappresentante del Wisconsin e conduttore di Fox Business News, come. "Sono ansioso di aiutarvi a inaugurare una nuova età dell'oro dei trasporti", ha scritto Duffy sui social media.Se confermato - scrive Reuters - Duffy supervisionerà l'aviazione, l'automotive, le ferrovie, il transito e altre politiche di trasporto presso il, nonché i significativi finanziamenti che rimangono nell'ambito della legge dell'amministrazione Biden sulle infrastrutture da 1.000 miliardi di dollari per il 2021 e le stazioni di ricarica EV.Trump ha promesso didei veicoli dell'amministrazione Biden e Duffy sarà anche responsabile della supervisione delle società gestite da Elon Musk.