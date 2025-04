Tesla, utile primo trimestre in calo del 71%. Musk: impegno per DOGE diminuirà

Tesla

(Teleborsa) -, società statunitense che produce veicoli elettrici, ha comunicato che ilè diminuito del 9% su base annua nel, attestandosi a 19,3 miliardi di dollari, rispetto alla stima media degli analisti di 21,1 miliardi di dollari.Su base annua, il fatturato è stato influenzato dai seguenti fattori:di veicoli, in parte dovuto all'aggiornamento del Modello Y in tutti e quattro gli stabilimenti;dei veicoli (escluso l'impatto dei tassi di cambio), dovuto al mix e agli incentivi alle vendite; impatto negativo dei tassi di cambio di 0,3 miliardi di dollari; crescita nei settori Generazione e stoccaggio di energia e Servizi e Altro; maggiori ricavi da crediti regolamentari.Ilè stato del 16,3%, rispetto alle stime degli analisti del 15,8%. Ilè diminuito del 66% su base annua a 0,4 miliardi di dollari, con un margine operativo del 2,1%. L'è diminuito del 71% a 409 milioni di dollari (-39% a 934 milioni di dollari su base rettificata).Nel suo outlook, Tesla ha dichiarato che è "sulle catene di approvvigionamento dei settori automobilistico ed energetico, sulla nostra struttura dei costi e sulla domanda di beni durevoli e servizi correlati". Sebbene Tesla stia effettuando investimenti prudenti che prepareranno alla crescita sia le attività automobilistiche che quelle energetiche, il tasso di crescita di quest'anno dipenderà da una varietà di fattori, tra cui il tasso di accelerazione degli sforzi per la guida autonoma, l'aumento della produzione negli stabilimenti e il contesto macroeconomico più ampio.Il CEO di Tesla,, ha dichiarato che ridurrà il suo lavoro per il Presidente Donald Trump a uno o due giorni a settimana a partire dal mese prossimo, dopo la reazione negativa dell'opinione pubblica e la preoccupazione degli investitori negli scorsi mesi. "Penso che probabilmente a partire dal mese prossimo, a maggio,", ha detto Musk agli analisti nella conference call.