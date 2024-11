Ford taglia 4.000 posti di lavoro in Europa con domanda auto elettriche sotto le attese

Ford Motor

(Teleborsa) -, importante casa automobilistica statunitense, sta, in attesa delle consultazioni con i sindacati europei. I tagli di posti di lavoro pianificati avranno un impatto principalmente sulle operazioni in Germania, ma anche nel Regno Unito, con riduzioni minime negli altri mercati europei.Inoltre, a causa della debole situazione economica e della, sta ulteriormente adeguando il programma di produzione per i nuovi Explorer e Capri. Ciò si tradurrà in ulteriori giornate lavorative a orario ridotto presso lo stabilimento di Colonia nel primo trimestre del 2025.Ford ha annunciato i piani di ristrutturazione "per creare una struttura più competitiva in termini di costi e garantire la sostenibilità e la crescita a lungo termine della sua attività in Europa - si legge in una nota -di Ford in Europa, dove l'azienda ha subito perdite significative negli ultimi anni e dove il passaggio del settore ai veicoli elettrificati e alla nuova concorrenza è stato altamente dirompente"."Ford è presente in Europa da oltre 100 anni. Siamo orgogliosi del nostro nuovo portafoglio di prodotti per l'Europa e ci impegniamo a costruire un'attività fiorente in Europa per le generazioni a venire - ha affermato Dave Johnston, vicepresidente europeo di Ford per la trasformazione e le partnership - È fondamentale intraprendere azioni difficili ma decisive per".Ford ha recentementeall'azione affinché l'industria, i decisori politici, i sindacati e le parti sociali in Europa lavorino insieme per una trasformazione di successo del settore. In una lettera al governo tedesco, John Lawler, vicepresidente e direttore finanziario di Ford, ha ribadito l'impegno di Ford nei confronti dell'Europa e degli obiettivi di emissione del 2035, ma ha sottolineato la necessità di un impegno congiunto da parte di tutte le parti interessate per migliorare le condizioni di mercato e garantire il futuro successo del settore., come investimenti pubblici nelle infrastrutture di ricarica, incentivi significativi per aiutare i consumatori a passare ai veicoli elettrificati, migliorare la competitività dei costi per i produttori e una maggiore flessibilità nel soddisfare gli obiettivi di conformità alle emissioni di CO2", ha affermato Lawler.Ford ha detto comunque di rimanere "impegnata in Europa". L'azienda ha fatto investimenti significativi negli ultimi quattro anni per trasformare le sue operazioni in Europa, riqualificare i dipendenti e costruire la prossima generazione di veicoli elettrificati. Ciò include unper trasformare il suoin un centro per veicoli elettrici.