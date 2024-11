"The Heat Garden” riceve il premio Utility Award come Best ESG & Sustainability Project

(Teleborsa) - "", progetto architettonico green a servizio della rete di teleriscaldamento realizzato danel quartiere di San Salvario, a Torino, ha ricevuto il premio Utility Award come Best ESG & Sustainability Project.Il riconoscimento, consegnato nell’ambito dell’eventoè dedicato allache promuovono approcci innovativi per promuoveree capaci di realizzare risultati concreti nel contribuire a un futuro più sostenibile grazie anche all’impiego di tecnologie avanzate.Il progetto del Gruppo Iren è stato decretato, che vanno dal miglioramento dell’efficienza ambientale della rete di teleriscaldamento di Torino, al contributo sul piano della riqualificazione urbana e architettonica, fino all’incremento del verde nel quartiere grazie a un progetto dalla forte impronta green.Il premio per "The Heat Garden" è stato consegnato a, amministratore delegato di Iren Energia, business unit del Gruppo Iren attiva nella produzione di energia elettrica e nella produzione, oltre che nella distribuzione, di energia termica per il teleriscaldamento.