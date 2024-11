Moncler in difficoltà, Bernstein taglia target price

Moncler

azienda nota per i piumini

FTSE MIB

Moncler

(Teleborsa) - Sotto pressioneche tratta con una perdita del 2,69%.A pesare sulle azioni della società contribuisce la revisione al ribasso del target price decisa da Bernstein. Gli esperti dell'ufficio studi hanno portato il prezzo obiettivo a 60 euro dai 68 indicati in precedenza e si confrontano con i 45,96 euro delle attuali quotazioni.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 45,57 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 46,63 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 45,2.