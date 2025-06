Philogen scende ancora, Stifel taglia target price

Philogen

(Teleborsa) - Scende anche oggi a Piazza Affari il titolo, azienda biotecnologica italo-svizzera quotata su Euronext Milan, dopo il tonfo di ieri in seguito all'annuncio sulla decisione di ritirare volontariamente la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio all'Agenzia europea per i medicinali per Nidlegy. Il titolo accusa oggi anche il taglio delda parte diper azione dai precedenti 31 euro.mostra prezzi allineati a 22,8 euro, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 22,43 e successiva a quota 22,07. Resistenza a 23,13.