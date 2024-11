Giornata contro violenza Donne, l'impegno di Terna: progetto formazione su linguaggio inclusivo

Terna

(Teleborsa) - In occasione dellacontro la violenza sulle donne, istituita dall'Assemblea delle Nazioni Unite,la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, conferma il suo impegno a contrastare la violenza di genere,ci ricorda che contrastare laa cui nessuno deve sottrarsi. L’istruzione e il lavoro sono condizioni imprescindibili per l’indipendenza economica e, quindi, per l’autonomia e la libertà delle donne. Per questo motivo Terna sostiene, con progetti e iniziative, l’accesso delle giovani donne allo studio e al lavoro, garantendo condizioni paritarie e una cultura aziendale che, in upremia l’impegno e il merito”, ha commentato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.In linea, il rispetto è il valore aziendale di riferimento per il Gruppo: racchiude diverse sfumature e significati, connessi alle relazioni tra le persone. Dal contesto lavorativo a quello familiare, sono numerose le situazioni in cui possono emergere linguaggi o atteggiamenti aggressivi: riconoscere toni e segnali è quindi essenziale. Da qui nasce un ampio e articolato programma formativo di Terna sul linguaggio inclusivo, rivolto all’intera popolazione aziendale, con cui il gestore della rete elettrica nazionale ha aperto una riflessione sugli, pillole formative digitali e Academy Talks, le persone sono state coinvolte con l’obiettivo di generare consapevolezza riguardo il significato e il valore dell’inclusione, promuovendo linguaggi orientati al rispetto e fornendo suggerimenti concreti per promuovere nuovi comportamenti. Per rinforzare la rilevanza di questo percorso formativo, i livelli di partecipazione sono stati inseriti tra gli obiettivi del Piano ESG e del Piano strategico della Parità di Genere. Inoltre, per ogni persona in azienda, compresi i dirigenti, il superamento di un test di apprendimento alla fine del percorso è tra i fattori abilitanti di una valutazione positiva delle performance e dei relativi bonus aziendali.In linea generale, le iniziative e gli obiettivi del Grupponche economica, delle donne nei confronti degli uomini, contribuendo così a contrastare e ridurre potenziali situazioni di violenza.ha anche realizzato la Linea Guida Whistleblowing, che permette di segnalare, attraverso canali e strumenti che tutelano la riservatezza, molestie e violenze nei luoghi di lavoro.Le azioni del Grupposi rivolgono anche all’esterno sostenendo alcune associazioni eTerna ha intrapreso una collaborazione con Sistech, associazione europea no-profit che promuove l’accesso delle donne rifugiate al mondo del lavoro digital e tech, mettendo a disposizione 9 borse di studio in ambito STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) per donne comprese tra i 24 e i 54 anni, con l’obiettivo di favorire l’inclusione lavorativa e l’indipendenza economica attraverso la riqualificazione delle loro competenze. Le beneficiarie, che spesso si trovano ad affrontare condizioni di violenza e vulnerabilità sociale, sono state affiancate, nel loro percorso formativo, da professioniste di Terna con ore di volontariato: una di loro oggi lavora in azienda.Terna sostiene inoltre, associazione che si occupa, con strumenti efficaci,ha istituito un Comitato Guida che ha definito il Piano Strategico per la Parità di Genere, con obiettivi e azioni specifiche volte a garantire sempre maggiore inclusione ed eque opportunità: tra gli obiettivi, anche programmi di formazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere e sulle molestie sul luogo di lavoro. Nel Gruppo, che conta circa 6.200 persone, il presidio dei temi relativi alla parità di genere è in capo alla Direzione Risorse Umane, nell’ambito della quale è inserita la funzione Diversity & Inclusion. La presenza delle donne è in costante crescita: al 30 settembre 2024, la percentuale femminile è pari al 23,9% sul totale, esclusi gli operai (nel 2020 era poco sopra il 19%); nel 2023 ilNel corso del 2024, Terna ha ricevuto dall’Organismo di Certificazione IMQ- il certificato che attesta la conformità del suo Sistema di Gestione per la Parità di genere alla norma UNI/PdR 125:2022. Sempre nel corso dell’anno, Terna ha aderito al Codice di autodisciplina delle Imprese responsabili,