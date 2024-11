Caffè, prezzi dei futures Arabica ai massimi dal 1997. Timori per raccolti

(Teleborsa) - Isi sono ulteriormente avvicinati al secondo massimo storico toccato nel 1997, a causa delle preoccupazioni sui raccolti nei principali coltivatori globali. Il prezzo dell'sull'ICE ha, prima di ripiegare leggermente, rispetto a un precedente di 302 cent/lbs.Il massimo storico nei futures del caffè Arabica ICE è stato di 337 US cent/lbs nel 1977, seguito da 318 US cent/lbs nel 1997 e 306 US cent/lbs nel 2011.I prezzi del caffè sono saliti quest'anno (+60% da inizio anno) a causa di importantinei principali produttori, ovvero, con la variante Robusta più economica utilizzata nelle bevande istantanee che ha recentemente raggiunto il massimo dagli anni '70."Dopo una fioritura eccezionale nella maggior parte delle regioni produttrici di caffè Arabica, l'incertezza sull'impostazione della fioritura solleva, soprattutto considerando il lungo periodo secco e caldo che ha colpito le regioni del caffè Arabica nel 2024", ha commentato Guilherme Morya, Senior Analyst - Beverages presso Rabobank."Dopo un lungo periodo secco, a ottobre sono tornate piogge significative, soprattutto nelle aree del caffè Arabica, portando a un'eccellente fioritura - ha spiegato l'esperto - A novembre sono continuate le buone piogge. Tuttavia, stanno crescendo le preoccupazioni sull'impostazione di questa fioritura e sul suo effetto sul potenziale produttivo 2025/26, che è stato sicuramente influenzato daldi caffè Arabica fino a settembre. Le piogge sostenute nei prossimi mesi sono fondamentali per l'allegagione e lo sviluppo dei frutti".