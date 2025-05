De'Longhi, ora Barclays è Equal-Weight: può gestire rischio dazi meglio della attese

Barclays

De' Longhi

(Teleborsa) -ha migliorato lasu, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, a "" da "Underweight", aumentando anche ilalzato aper azione dai precedenti 23 euro.Gli analisti scrivono che De' Longhi ha riportatodel 2025, con un fatturato in crescita del 15% su base annua e un EBITDA rettificato in crescita di circa il 24% su base annua, superando sia le loro stime che quelle del consenso.Viene sottolineato che l'azienda sta valutando con cautela la propria esposizione ai dazi, ma si trova in una"De' Longhi appare conveniente con un, mentre riteniamo che il suo bilancio sia in buona salute, con circa- si legge nella ricerca - Siamo rimasti colpiti dal suo management team, avendo avuto l'opportunità di trascorrere molto tempo con l'amministratore delegato Fabio De'Longhi alla London Coffee Week di recente. Per essere Underweight un nome economico e di alta qualità come questo, che beneficia di una forte tematica (cultura del caffè), dobbiamo essere in grado di stabilire un rischio chiaro per l'utile per azione (EPS) per l'esercizio 2025/2026, cosa che al momento non siamo in grado di fare".