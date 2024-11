OPA Banca Generali su Intermonte, avverate condizioni Antitrust e IVASS

Banca Generali

Intermonte Partners SIM

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistoannunciata dasulle azioni di, investment bank indipendente quotata su Euronext Growth Milan, l'offerente ha comunicato l'relativa al procedimentoe l'avveramento della condizione relativa al procedimentoCome comunicato in occasione dell'annuncio dell'OPA, alcuni azionisti, tra cui, si sono impegnati ad aderire all'OPA. In questo contesto, in data odierna l'azionista hadi cui risulta titolare ad una società della quale lo stesso possiede il 99% del capitale sociale nonché l'amministrazione e la rappresentanza. Per tale ragione, tale società ha preso atto dell'impegno di adesione e ha riconosciuto espressamente di essere vincolata a tutti gli obblighi.