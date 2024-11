TMP Group, contributo di 637 mila euro da Regione Sicilia per Hub di innovazione

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, è statanell'ambito del bando "CONNESSIONI NUOVI LUOGHI PER L'INNOVAZIONE". Il progetto verrà sviluppato per 22 mesi a partire da novembre 2024 con termine a settembre 2026 e prevede un investimento totale stimato per 999.700 euro, di cui unIl contributo a fondo perduto verrà, nel rispetto delle norme del bando, pari a 254.822 euro, durante il 2024, ed il restante 60% nell'arco di durata del progetto in modalità SAL.TMP Group, che nel 2021 ha lanciato e registrato il format di polo dell'innovazione Hangar21,, in termini di adeguamento strutturale e innovazione tecnologica, con focus sulle tecnologie abilitanti blockchain, intelligenza articiale, Internet of Things, realtà aumentata e virtuale.