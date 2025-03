Creactives Group riduce la perdita a 781 mila euro nel 2024. Ricavi +17%

Creactives Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, ha chiuso la semestrale al 31 dicembre 2024 con unpari a 4,2 milioni di euro, in incremento del 17% rispetto all'esercizio precedente. Questa crescita è trainata dall'aumento dei ricavi ricorrenti, che raggiungono i 2,2 milioni di euro (+19% su base annua), e dalla componente progettuale, pari a circa 1,3 milioni di euro (+20%). L'è stata pari a -44 mila euro, rispetto a -272 mila euro nel 2023, mentre laè stata pari a -781 mila euro, rispetto a -879 mila euro nel 2023.La(PFN) ha registrato una riduzione del 27%, attestandosi a 1,1 milione di euro. Tale variazione è dovuta a un aumento della liquidità, sostenuto da due fattori principali: l'aumento di capitale attraverso il collocamento di azioni ordinarie per circa 1,5 milioni di euro a dicembre 2024 e la sottoscrizione di un prestito obbligazionario non convertibile per complessivi 0,5 milioni di euro perfezionato in due tranche a luglio e novembre 2024."Nel primo semestre, il valore della produzione è cresciuto del 17% circa, raggiungendo 4 milioni di euro, con ricavi ricorrenti pari a 2 milioni di euro (+19%) - ha commentato il- I ricavi da canali indiretti sono aumentati del 90%, raggiungendo 745 mila euro. La quota di fatturato internazionale si conferma intorno al 90%, con lo sviluppo di partnership con INDRA, KPMG, NTT DATA, Accenture e Bain. Relativamente alla struttura dei costi, l'integrazione di Creactives in Creactives Group contribuirà all'efficienza gestionale. Nel secondo semestre, la società si sta concentrando sulla finalizzazione di contratti strategici e sullo sviluppo di nuove funzionalità di prodotto, con investimenti mirati nella tecnologia e nelle partnership, con l'obiettivo di continuare ad incrementare il volume di ricavi ricorrenti".