UniCredit, Diodovich (IG Italia): OPS su Banco BPM sorprende per tempistiche, rilancio probabile

(Teleborsa) - "Crediamo che l'offerta dinon sia così sorprendente visto cheè sempre stato un obiettivo strategico per il gruppo di Piazza Gae Aulenti.. Unicredit ha intrapreso nei mesi scorsi una scalata su, Banco BPM sta concludendo un'OPA sue ha acquistato quote di. La situazione è indubbiamente molto complessa". Lo afferma, commentando l' offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco BPM."Crediamo che la mossa di Orcel abbia, in particolare il CEO Giuseppe Castagna che aveva/ha l'- aggiunge - Riteniamo inoltre che l'offerta di Unicredit sia al momento bassa e ci aspettiamo una probabile nuova offerta molto più elevata per convincere gli azionisti di Banco BPM. Al momento il focus di Unicredit è su BPM, l'operazione finanziaria su Commerzbank richiederà molto più tempo (esito elezioni tedesche, formazione nuovo governo, mosse di difesa dei vertici della banca)".Secondo Diodovich, l'OPS di Unicredit su Banco BPM rappresenta "" e con questa operazione "il gruppo punta a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, sfruttando le forti radici locali di Banco BPM e combinandole con l'esperienza internazionale di Unicredit".