Unicredit-Banco Bpm, Cdm dà via libera condizionato all'Ops

(Teleborsa) - Ilha dato il via libera condizionato all'disu. Lo riportano diverse agenzie di stampa citando fonti ascoltate al termine del Cdm.UniCredit conta di lanciare la sua offerta pubblica di acquisto su BPM dail. L'istituto di credito ha però già fatto sapere di riservarsi il diritto di attendere fino alper decidere se rinunciare alle condizioni che attualmente le consentirebbero di ritirarsi.Reuters riporta che il governo ha esaminato l'accordo alla luce del "r" ma segnala che le sue fonti non hanno fornitosullestabilite dal governo per l'approvazione dell'accordo.Un'altra fonte aveva riferito all'agenzia di stampa che il governo avrebbe chiesto a UniCredit di lasciare lail prima possibile. La banca ha già iniziato a ridurre la sua esposizione russa dopo la richiesta arrivata dallaun anno fa ma il Ceo,, ha dichiarato di essersi rifiutato di danneggiare gli azionisti uscendo senza un prezzo equo per gliAnsa fa sapere che la delegazione diin consiglio dei ministri sul via libera condizionato all'operazione di Unicredit su Banco Bpm ha fatto mettere a "verbale le grosse riserve sulla base giuridica della golden power per l'ops di UniCredit su Bpm".