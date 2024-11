Banco BPM, depositato in Consob documento di offerta su Anima

Anima

(Teleborsa) - Banco BPM Vita ha depositato in data odierna presso Consob il documento di offerta relativo all' OPA volontaria totalitaria su. Lo comunicacon una nota, aggiungendo che per ciascuna azione di Anima portata in adesione all'offerta verrà riconosciuto un corrispettivo unitario (cum dividendo) pari a 6,2 euro.Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta daBanco BPM fa sapere di aver provveduto a presentare alle Autorità competenti le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa di settore in relazione all'offerta e le notifiche/comunicazioni in materia antitrust e golden power.