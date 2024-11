Banco BPM, OPS Unicredit sottovaluta Banca e preoccupa per ricadute sociali e occupazionali

Banco BPM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione didella comunicazione relativa all'in data 25 novembre sulla totalità delle azioni di BBP ed ha precisato che l'Offerta "con la Banca"."Fermo restando che BBPM si esprimerà sull’Offerta con le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge, dall'analisi del Comunicato,, in via preliminare e nel migliore interesse degli azionisti, che l'Offerta indica un- interamente in azioni - cherispetto al prezzo ufficiale di BBPM del 22 novembre, e unorispetto al prezzo ufficiale di ieri"."Tali- afferma la nota del Banco BPM à- risultano del tutto, e, nell’opinionedel Consiglio di Amministrazione,in alcun modoper gli azionisti di Banco BPM; tale potenziale è ulteriormente rafforzato dalle operazioni straordinarie recentemente annunciate, che si aggiungono alle azioni già contenute nel piano industriale 2023-26 e che si tradurranno in un aggiornamento degli obiettivi del piano medesimo, già in parte anticipati al mercato"."Negli ultimi anni il mercato ha infatti riconosciuto a Banco BPM una, sovra-performando gli obiettivi di piano annunciati e promuovendo importanti iniziative di rafforzamento dell’assetto delle fabbriche prodotto. Tali operazioni hanno permesso di– clienti, dipendenti e comunità locali di riferimento – rafforzando in modo significativo il posizionamento competitivo della Banca, che oggi si poneo, in condizioni di estrarre dalle fabbriche prodotto un contributo in prospettiva ancora più importante, riducendo nel contempo la propria esposizione al rischio di riduzione dei tassi di interesse"."L’Offerta - sottolinea il Consiglio di BBPM -di Banco BPM all’alea connessa all’esito delleavviate da UniCreditnonché a una significativa diluizione dell’attuale esposizione geografica che, in luogo di un’attrattiva concentrazione di Banco BPM nelle regioni più dinamiche del Paese e dell’Eurozona, si riposizionerebbe su aree oggi caratterizzate da una minore crescita e un maggiore rischio geopolitico"."Al contempo, nel Comunicato è indicato che, nel minor tempo possibile, ètra le due banche, facendo pertanto, a discapito del brand e riducendo significativamente la concorrenza sul mercato bancarioitaliano sia per i clienti retail che per i clienti corporate, in particolare per le PMI ossia il tessuto produttivo a cui storicamente la Banca si rivolge".stimate sono pari adi euro, ossia", sottolinea la nota, aggiungendo che ciò desta "fortisulle prevedibili. Peraltro talisinergie, al pari di quelle di ricavo, non sono per nulla valorizzate nelle condizioni dell’Offerta."La promozione dell'Offerta – pur in presenza delle sopra descritte, e come detto inusuali, condizioni di prezzo –, afferma la nota del banco BPM, sottolineando che, in particolare con riferimento alle condizioni dell'offerta pubblica di acquisto promossa lo scorso 6 novembre da Banco BPM Vita, società interamente partecipata dalla Banca, sulla totalità delle azionial recente investimento da parte della Banca nel capitale sociale di, determinandosi così una. Viene quindi limitato lo spazio di manovra su base autonoma del management, che in questi anni ha dato prova di un forte track-record in termini di crescita organica e di iniziative straordinarie"."Lasull’implementazione del, sull'esecuzione delle sul conseguente aggiornamento del piano industriale - conclude la nota - non trascurando alcuna opzione strategica che possa ulteriormente contribuire all’obiettivo di creare valore per gli azionisti e per tutti gli altri stakeholders del gruppo Banco BPM".