Idrogeno, Dossi (H2IT): fondamentale trasformare Strategia in azioni concrete

(Teleborsa) - "La pubblicazione dellaè un traguardo di grande importanza per tutta la filiera. Ma attenzione: questo documento deve rappresentare un punto di partenza, non di arrivo. Ora è fondamentale trasformare le linee guida in: servono strumenti di breve, medio e lungo periodo che accompagnino le imprese nella realizzazione dei progetti già finanziati, che supportino la domanda attraverso incentivi mirati e sostengano tutto il comparto della componentistica legato all’idrogeno". Così, Presidente di, in occasione della presentazione del documento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la Strategia Nazionale sull’Idrogeno."Sarà cruciale garantiretra i diversi Ministeri per assicurare il successo delle iniziative. H2IT, come ha sempre fatto dalla sua nascita, è pronta a collaborare con le istituzioni, anche attraverso i suoi oltre 170 soci, per tradurre questa visione in un, consapevole che l’idrogeno rappresenta una delle chiavi principali per la, l’indipendenza energetica e la competitività tecnologica del nostro Paese", ha aggiunto."Con il supporto giusto, possiamo contribuire in maniera decisiva a fare dell’unin questo settore e a raggiungere i traguardi sfidanti indicati dalla strategia stessa", ha concluso il presidente di H2IT.