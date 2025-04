Fideuram Asset Management SGR, Elli: "Trasformare risparmi in capitale produttivo"

(Teleborsa) - "Il risparmio privato è uno dei pilastri dell'economia del nostro Paese: le famiglie italiane detengono oltre 11.000 miliardi di euro di ricchezza complessiva, di cui circa 6mila in attività finanziarie. Una quota rilevante – quasi il 30% – è ancora oggi parcheggiata in conti correnti e depositi: un'opportunità enorme da trasformare in capitale produttivo a sostegno della crescita e della competitività del Paese". È quanto ha affermatonel suo intervento alla conferenza "Oltre il futuro: le eccellenze italiane tra spazio, innovazione e capitale paziente" organizzata da Fideuram alla quindicesima edizione del"Nei prossimi dieci anni assisteremo a un trasferimento di ricchezza da una generazione all'altra senza precedenti – circa 300 miliardi di euro secondo AIPB – che renderà fondamentale un accompagnamento professionale e soluzioni di pianificazione sempre più evolute. In un contesto dominato da volatilità e orizzonti sempre più brevi, il valore della pazienza, della visione di lungo periodo e della professionalizzazione delle scelte d'investimento – ha proseguito– è centrale. È così che si colgono i grandi trend globali: digitalizzazione, transizione energetica, evoluzione demografica. L'Italia è l'ottava economia mondiale, con una produzione che rappresenta il 2% del PIL globale. Il nostro Paese vanta la prima posizione in Europa per numero di imprese manifatturiere e la seconda per numero complessivo di aziende. Nel nostro Paese, l'incontro tra capitale paziente e spirito imprenditoriale continua a generare storie di successo a livello globale. È proprio questo modello che, in Fideuram, vogliamo continuare a sostenere e valorizzare. Fin dalla nascita del primo fondo distribuito in Italia – il Fonditalia Global, nel 1968 – Fideuram ha messo l'innovazione al centro della sua proposta. Oggi – ha concluso– guardiamo con attenzione alle opportunità offerte dal Private Capital, una leva strategica per finanziare l'economia reale e generare impatto sociale e occupazionale. In Europa e negli Stati Uniti, le imprese partecipate dal private equity impiegano complessivamente oltre 24 milioni di persone. È in questa direzione che continueremo a muoverci, anche attraverso le nostre piattaforme dedicate offerte da Eurizon Capital Real Asset e NEVA SGR".