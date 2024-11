Intel, finanziamenti CHIPS Act vengono ridotti a 7,9 miliardi di dollari

Intel

(Teleborsa) - Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha assegnato afino a(in calo rispetto agli 8,5 miliardi di dollari annunciati a marzo) per promuovere la produzione di semiconduttori e i progetti di packaging avanzati di Intel in Arizona, New Mexico, Ohio e Oregon.Questo finanziamento direttoassegnato a Intel per il programma Secure Enclave, progettato per espandere la produzione affidabile di semiconduttori all'avanguardia per il governo degli Stati Uniti.L'assegnazione odierna, insieme a un, sosterrà i piani di Intel di investire oltre 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti.Come annunciato in precedenza, gli investimenti pianificati da Intel negli Stati Uniti, inclusi progetti ulteriori a quelli supportati da CHIPS, supportano oltre 10.000aziendali, quasi 20.000 posti di lavoro nell'edilizia e oltre 50.000 posti di lavoro indiretti con fornitori e settori di supporto.