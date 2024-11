La SEC accusa di frode Ken Leech, ex co-CIO di Wamco

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission () degli Stati Uniti ha annunciato, ex co-chief investment officer (CIO) di Western Asset Management Company o WAMCO, per aver preso parte a un, assegnando al contempo operazioni sfavorevoli ad altri portafogli, una pratica nota come cherry-picking.La denuncia della SEC sostiene che da almeno gennaio 2021 a ottobre 2023, Leech hatra i clienti nei portafogli da lui gestiti. Secondo la denuncia, il ritardo di Leech tra il placing e l'assegnazione dei trade gli ha dato l'opportunità di osservare i movimenti dei prezzi e quindi di assegnare in modo sproporzionato le negoziazioni con un first-day gain ai portafogli favoriti e le negoziazioni con un first-day loss ai portafogli sfavoriti. Leech ha assegnato centinaia di milioni di dollari di guadagni netti del primo giorno ai portafogli favoriti, il che ha anche giovato personalmente a Leech, e una quantità simile di perdite nette del primo giorno ai portafogli sfavoriti."L'entità e la durata della presunta condotta fraudolenta di Leech equivalgono a un, che hanno pagato a caro prezzo le sue trasgressioni - ha affermato Sanjay Wadhwa, direttore ad interim della Division of Enforcement della SEC - I consulenti di investimento sono sempre tenuti a svolgere le loro funzioni, comprese le allocazioni delle negoziazioni, in un modo che metta al primo posto gli interessi dei loro clienti".La denuncia della SEC, depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, accusa Leech di aver violato le disposizioni antifrode e altre disposizioni delle leggi federali sui titoli e chiede ingiunzioni permanenti e basate sulla condotta, sanzioni civili e altri rimedi. In un'azione parallela, l'ufficio delha annunciato accuse contro Leech.