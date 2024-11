Sesa, acquistate azioni proprie per 260 mila euro

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, tra il 18 ed il 22 novembre 2024, ha complessivamente, ad un prezzo medio unitario di 75,15865 euro per azione al lordo delle commissioni, per unpari aAl 22 novembre, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business possiede complessivamente 120.753 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,77932362% dell'attuale capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di, che in chiusura evidenzia un moderato +0,19%.