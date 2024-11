WIIT, buyback per 99.600 euro

WIIT

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di averdal 19 al 22 novembre 2024, complessivamente, al prezzo medio unitario di 19,9200 euro per azione, per unpari aDall’inizio del programma il Player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali, ha acquistato 30.900 azioni ordinarie (pari allo 0,11% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 632.932,22 euro, e in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 1.959.337 azioni proprie, pari a circa il 6,99% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 19,74 euro, con un calo dello 0,60%.