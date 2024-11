Alimenti, allarme diffusione cibi ultra-trasformati che il Nutriscore non ferma

(Teleborsa) - Torna in auge il tema deiche sta animando il dibattito, mentre idai pericoli di queisoprattutto delle giovani generazioni. Del tema si parlerà ampiamente in occasione deldi Coldiretti in collaborazione con The European House Ambrosetti, in programma i1 28 e 29 novembre a Villa Miani, a Roma.Nonostantee si distingua per qualità, salubrità e sostenibilità die cibi,macroscopici:è un campanello d'allarme, sebbene la percentuale sia di molto inferiore ad altri Paesi (in Usa si arriva al 67%) ed i dati più recenti dell'evidenziano che(crescita negli ultimi 20 anni di 1,6 milioni di giovani di età compresa tra 18 e 34 anni).Secondo una analisi di, Direttore della Fondazione Aletheia, e della, Professoressa di Scienze tecniche dietetiche applicate Università Cattolica del S. Cuore,è diventato un problema urgente. Si tratta di prodotti manipolati e trasformati con l'aggiunta di una molteplicità di(emulsionanti, coloranti, acidificanti, addensanti e altro) che hanno l'obiettivo di trasformare le caratteristiche del cibo incuranti degli effetti sulla salute:, merendinedolci o salati;e molto altro.Nel tempo questi prodotti hanno trovato una rapida affermazionesino a rappresentare oggi laalimentari, perché molto palatabili, veloci da preparare ed economici. In alcuni Paesi come glicoprono la maggioranzaalimentari giornalieri., il cosiddetto effetto cocktail.evidenzia che gli alimenti ultra-trasformaticome alcol e fumo. E' stato anche dimostrato che un edi alimenti ultra-trasformati sia correlato ad un. Uno studio pubblicato sulla prestigiosanel 2021 aveva dimostrato che il consumo eccessivo di bevande zuccherate (bibite gassate, sport drink ed energy drink) durante l'adolescenza e la gioventù aumenta il rischio di sviluppare unprima di compiere 50 anni.E mentre queste evidenze appaiono ben chiare, meno chiare sono le strategie politiche ed imprenditoriali che spingono versoche potrebbero contribuire ad. Così ad esempio un bollino fronte pacco che mette sullo stesso piano un bicchiere di Cola zero con uno di olio extra-vergine d'oliva (incurante che i consumi di questi prodotti non possono essere confrontabili) o classifica il Parmigiano reggiano con un bollino negativo (arancione - D) mentre le patatine fritte si aggiudicano un bollino positivo (Verde - A/B). Vi è poi un numero crescente disul tema dell'alimentazione con finti esperti che propongono modelli di diete non solo inefficaci ma a volte potenzialmente dannose. Basti pensare alla quantità diper perdere velocemente peso o per risolvere disturbi di salute che spesso sostituiscono il parere di nutrizionisti esperti e dei siti istituzionali e spesso eliminano totalmente i carboidrati o alcuni tipi di cibi (cereali, derivati del latte, frutta, etc) o impongono digiuni protratti o anche quantità esagerate di proteine.Di qui la necessità disu una maggioresenza dimenticare il ruolo centrale delle, quello agricolo per l'appunto, che oggi rappresenta l'elemento cardine da cui tutto ha inizio.