1 minuto in Borsa 9 aprile 2025 - [video]

Saipem

petrolio

. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -7,13%.Sulla piattaforma americana del CME, ilcrolla del 6,11%, scendendo fino a 55,94 dollari per barile.Si attende domani dalla Cina e dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo. Si attende ancora dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto questo pomeriggio. Domani è in programma il dato sulla Produzione industriale dell'Italia.