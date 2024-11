Fotovoltaico: Fimer assegnata alla MA Solar Italy Limited

(Teleborsa) - Risolta positivamente ladella, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di inverter fotovoltaici, con l'assegnazione alla, società di diritto inglese delL'operazione è stata autorizzata oggi dal, su indicazione del ministro Urso.Per il compendio aziendale McLaren Applied hae ha presentato un piano industriale dettagliato e caratterizzato da una rilevante crescita prospettica con investimenti futuri per 30 milioni. La società ha, inoltre, garantito ilprevedendo per tutti i dipendenti un incremento salariale del 2% già a partire dal 2025.Grazie al lavoro sinergico dicommissari straordinari, advisor e di tutti i dipendenti, in meno di un anno dall'apertura dell'amministrazione straordinaria è stato possibile riorganizzare Fimer e arrivare all’aggiudicazione dell’azienda composta dallo stabilimentoproduttivo di Terranuova Bracciolini (Arezzo) e delle sei consociate estere strategiche (India, Singapore, Taiwan, Turchia, USA e Australia)."Questa aggiudicazione rappresenta un importante risultato, che garantisce, in un percorso di crescita con investimenti in innovazione e competitività", ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.