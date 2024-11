OpenAI consente a dipendenti di vendere azioni a Softbank

Microsoft

Nvidia

(Teleborsa) -alla giapponesetramite una nuova offerta pubblica per unL'accordo è stato siglato dal CEO e fondatore di SoftBank,, che punta a detenere una partecipazione maggiore in OpenAI nell'ambito di una strategia che punta ad investire in modo "aggressivo" sull'intelligenza artificiale. Con un precedente round di finanziamento, Son avevaIn basse all'accordo raggiunto, gli attuali ed gli ex dipendenti di OpenAI avrannoall'offerta.L'offerta del valore di 1,5 miliardi di dollari da 1,5 miliardi di dollari segue un, che aveva valorizzato OpenAI circa 157 miliardi di dollari. Oggi, la società fondata da Sam Altman è ancora unae quindi, non essendo noti i suoi dati di bilancio, il valore indicativo viene determinato con queste occasioni di rifinanziamento.i altre big tecnologiche comenel settore dell'intelligenza artificiale, dove già detiene partecipazioni in startup qualie, grazie al precedente round di finanziamento,ma la big tecnologica giapponese punta a detenere una partecipazione più ampia nel capitale della startup americana, il cui valore è esploso dopo il lancio del fortunatissimo strumento ChatGPT a fine 2022.