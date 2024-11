Patuelli (ABI): "grande vivacità" del mercato italiano, non partecipiamo a dibattiti scomposti

UniCredit

Commerzbank

Banco BPM

MPS

(Teleborsa) - Con riguardo allo mosse disu, ", perché si tratta appunto di associati, e non è nemmeno certamente un'autorità di vigilanza, quindi. È lontanissimo dalla foresta pietrificata e quindi constatiamo i cambiamenti positivi che sono avvenuti". Lo ha affermato, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), a margine del Salone dei Pagamenti."La questione è non è altro che in previsione di, che sono innanzitutto quelle europee e noi non siamo autorità e non siamo parte", ha aggiunto.Secondo Patuelli, "nelle operazioni di mercato valgono due fattori: i fattori strettamente di mercato, che sono quelli economici, e le regole con la vigilanza delle autorità, che per quello che riguarda le banche sono ancor più numerose e attente. Non ci sono altri commenti. Noi non siamo parte, non competiamo in questa vicenda, non siamo vigilanti, conosciamo le regole e conoscendo le regole".Anche a una domanda suha sviato: ". Tutti gli altri possono dire qualsiasi cosa liberamente e io non partecipo al dibattito politico, non mi inframetto a nulla perché non sono azionista di queste banche, non sono vigilante e non sono autorità né politiche né giudiziaria".