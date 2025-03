Unicredit, ok BCE aumento per OPS su Banco BPM

Unicredit

Banco BPM

(Teleborsa) - Laha autorizzatoa modificare il proprio statuto includendo la facoltà per il CdA di effettuare un aumento di capitale sociale a servizio dell'offerta relativa ale, a classificare le nuove azioni che saranno emesse nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca ( CET1 ).La decisione della BCE - si legge in una nota - è subordinata alla condizione che l'assemblea straordinaria di Unicredit convocata per il 27 marzo 2025 approvi tali modifiche.