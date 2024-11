Italia: fiducia consumatori novembre scende a 96,6, sentiment imprese in calo a 93,1

(Teleborsa) - Asia l’indice delsia l’indicatore composito delsono stimati in diminuzione (da 97,4 a 96,6 e da 93,4 a 93,1 rispettivamente).Tra i, si evidenzia un peggioramento soprattutto delle opinioni sulla situazione economica generale e su quella futura: il clima economico cala da 99,7 a 97,8 e quello futuro si riduce da 95,0 a 93,8. Più contenuto il calo del clima personale (da 96,6 a 96,2) e di quello corrente (da 99,2 a 98,7).Con riferimento alle, l’indice di fiducia aumenta nella(da 85,8 a 86,5) e, soprattutto, nel(da 103,8 a 106,7) mentre diminuisce nelle(da 103,9 a 101,5) e nei(l’indice passa da 95,2 a 93,7).Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nella manifattura i giudizi sul livello deglimigliorano mentre le aspettative sul livello della produzione diminuiscono; le scorte sono giudicate in decumulo rispetto al mese scorso. Nelle costruzioni, il saldo dei giudizi sugli ordini si rafforza in presenza di un deciso deterioramento delle aspettative sull’occupazione presso l’azienda.Passando al comparto dei servizi di mercato, si evidenzia un diffuso peggioramento di tutte le; invece, nel commercio al dettaglio giudizi e aspettative sulleregistrano un’evoluzione positiva e il saldo dei giudizi sullerimane sostanzialmente stabile.