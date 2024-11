Pagamenti digitali, Bancomat accelera e lancia ecosistema unico

(Teleborsa) -supportata dai principali gruppi bancari italiani:intraprende un nuovo capitolo della sua storia consolidando la propria identità di leader nei pagamenti digitali, con l’obiettivo dima si estende a un modello di business orientato alla semplicità e all'inclusione., dai prelievi tradizionali ai pagamenti digitali, fino alla possibilità di prelevare contante direttamente presso gli esercenti tramite POS. Questo modello consente di ridurre i costi per gli esercenti e di garantire maggiore sicurezza agli utenti,Durante la presentazione dei piani di sviluppo,hanno delineato la visione che consolida Bancomat come protagonista nella trasformazione digitale dei pagamenti.sostenuto dall’investimento di, permette al circuito Bancomat di ampliare significativamente il suo perimetro d'azione, rafforzando la capacità di innovazione e consolidando il suo ruolo di infrastruttura digitale strategica al servizio di banche, esercenti e consumatori. Tra gli obiettivi principali,Nel corso dell'ultimo annodando vita a un ecosistema digitale che coniuga tradizione e innovazione. L’internalizzazione della tecnologia e la centralizzazione dell’infrastruttura hanno potenziato l’efficienza operativa, aumentando l’indipendenza, in particolare nella gestione e protezione dei dati. Questo sviluppo si affianca alla crescita della presenza nei principali wallet digitali come Apple Pay, Samsung Pay e Huawei Pay, e al rafforzamento dell’e-commerce, dove Bancomat è attualmente l’unico wallet italiano presente su Amazon, garantendo costi competitivi e alti livelli di sicurezza.Bancomat ha anche reso il servizio di pagamenti peer-to-peer (tra privati) una realtà consolidata, accessibile con il semplice numero di cellulare, e ha arricchito la- Guardando al futuro, Bancomat si prepara ad accelerare la propria crescita nel 2025 con tre direttrici principali: semplificazione, innovazione e fidelizzazione. Il piano prevede il lancio dei pagamenti NFC direttamente tramite app, una maggiore espansione nei canali di accettazione online e lo sviluppo di soluzioni per la Pubblica Amministrazione, come i pagamenti tramite QR code per il sistema PagoPA.l'azienda sta lavorando per garantirecon i circuiti europei, permettendo ai clienti italiani di utilizzare i servizi Bancomat anche all'estero e