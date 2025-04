Pagamenti, l'indagine di Altroconsumo: quelli digitali superano il contante

(Teleborsa) - I pagamenti digitali sono diventati parte integrante della vita di tutti i giorni, al punto da superare l'uso del contante. È quanto è emerso da una recente inchiesta di Altroconsumo che ha rilevato che ilpiù utilizzato settimanalmente dagli italiani è la(55%) seguita poi dai(54%). Inoltre, circa 1 consumatore su 4 usa app per pagamenti o carte di credito. Anche se di poco, quindi, i mezzi di pagamento digitali sorpassano i contanti.Altroconsumo ha intervistato più di 1.000 consumatori iscritti alla community Ac Makers e ha rilevato che ilprevale per spese sotto i, specie nei mercati e piccoli negozi, mentre le carte di debito del circuito Bancomat sono preferite per importi da 26 a 750 euro. Con la riduzione dei, cresce l’uso del(il 30% lo usa almeno di tanto in tanto). È diffuso anche l’uso delle carte virtuali super pagamenti via Pos (31%).Sulla, 4 utilizzatori su 5 considerano app e bonifici molto affidabili, mentre tra chi usa il contante 1 persona su 5 lo valuta negativamente. Quando ha la possibilità di scegliere, solo 1 intervistato su 3 opta per il contante, soprattutto per gestire meglio le spese (45%) e per il timore didelle carte o furto di dati (46%), ma anche per evitare al negoziante leIl 10% dei consumatori ha dichiarato che, nell’ultimo mese, almeno un pagamento con carta è stato rifiutato per(51% dei casi) o per(49%) in caso di importi molto bassi.