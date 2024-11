Vivenda Group ammessa alle negoziazioni su EGM

(Teleborsa) -, società attiva nell’Out Of Home e Digital Out of Home Advertising, specializzata nei cosiddettidi opere e monumenti storici ed edifici di pregio, ha ricevuto in data odierna da Borsa Italiana il provvedimento di. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per"Questa giornata rappresenta un traguardo importante per il nostro Gruppo, un motivo di orgoglio per noi e per i veri artefici del nostro successo: i dipendenti, i collaboratori e l’intero team che ha reso possibile questo risultato", commenta, Presidente di Vivenda, aggiungendo "attraverso il mercato dei capitali inizieremo a rafforzare il nostro modello unico di restauro sponsorizzato a costo zero, espandendo il business in Europa e Medio Oriente e consolidando il nostro ruolo nella valorizzazione del patrimonio architettonico"., Amministratore Delegato della società, si è detto "estremamente soddisfatto di portare Vivenda su Euronext Growth Milan, un risultato frutto del grande impegno del management e di tutto il personale del Gruppo". "Questo passo - ha proseguito - ci permetterà di sviluppare ulteriormente le nostre linee di business, con un focus sull’espansione internazionale in mercati emergenti come gli Emirati Arabi Uniti, sfruttando la crescente domanda di OOH Advertising e servizi immobiliari di alto livello. Intendiamo anche diversificare il portafoglio clienti, puntando su tecnologie avanzate come i LED e rafforzando le partnership con brand di lusso e cultura per ampliare le nostre opportunità di crescita"., integralmente in aumento di capitale, consentirà al Gruppo di, di cui circa 0,08 milioni rivenienti dall’eventuale esercizio dell’(in aumento di capitale) concessa addell’operazione, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Ilrivolto principalmente a primari, riguarda complessive, di cui di 981.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e 84.000 azioni che saranno collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di Over Allotment, concessa dagli azionisti FIMI Holding e Luca Giuseppe Maurogiovanni a Integrae SIM,della Società alla data di inizio delle negoziazioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta, sarà pari a(13,82% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe), calcolato solo sulle azioni ordinarie.Ad esito del collocamento, ilcomposto da 9.281.000 azioni, prive dell’indicazione del valore nominale, di cui, queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di FIMI Holding e di Luca Giuseppe Maurogiovanni, le quali attribuiscono 10 voti per ciascuna azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.La compagine azionaria annovera FIMI Holding con una quota del capitale del 51,9% (55,68% dei diritti di vori), Luca Giuseppe Maurogiovanni con il 37,53% del capitale (40,27% dei diritti di voro) ed il mercato con il 10,57% del capitale (12,87% delle azioni ordinarie).