Nasdaq, primo trimestre sopra le attese. Rimane leader per listing

(Teleborsa) -, multinazionale americana di servizi finanziari che gestisce l'omonimo listino, ha comunicato che ildelè stato di 1,24 miliardi di dollari, con un aumento dell'11% rispetto al primo trimestre 2024, pari al 12,5% su base rettificata. Si tratta di un dato superiore alle aspettative degli analisti (1,23 miliardi di dollari, secondo dati LSEG). Il dato include il fatturato di Solutions, in crescita del 9%, pari all'11% su base rettificata.L'è stato di 456 milioni di dollari, o 79 centesimi per azione (+24%), rispetto ai 367 milioni di dollari, o 63 centesimi per azione, di un anno prima. Gli analisti si aspettavano in media un utile di 77 centesimi."Il Nasdaq ha chiuso, con tutte e tre le divisioni che hanno registrato una robusta crescita del fatturato e contribuito a una crescita stellare dell'utile per azione (EPS) - ha commentato- Abbiamo dimostrato una solida leva operativa e il nostro elevato livello di flusso di cassa ci ha permesso di compiere progressi significativi nella nostra strategia di allocazione del capitale, investendo nella crescita organica, riducendo il debito e riacquistando azioni".Durante il trimestre, il Nasdaq ha accolto, che hannodi proventi, contribuendo a un tasso di acquisizione dell'82% delle società operative idonee nel trimestre. Tra le nuove società del primo trimestre figurano 3 delle 5 principali offerte del trimestre:. Nel primo trimestre, la società ha superato i 3.000 miliardi di dollari di valore di mercato combinato per i trasferimenti totali di quotazione da quando il Nasdaq ha lanciato il suo programma di switch nel 2005. Nel trimestre, il Nasdaq ha accolto 7, tra cui, che hanno generato oltre 230 miliardi di dollari di valore di mercato.Il Nasdaq mira ad, 5 giorni su 7, nella seconda metà del 2026. Il lancio previsto delle negoziazioni 24 ore su 24 sul Nasdaq Stock Market amplierà l'accesso degli investitori e le opportunità di creazione di ricchezza a livello globale, inclusa l'Asia, dove la domanda di azioni quotate al Nasdaq sta accelerando. La tempistica del Nasdaq è soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione e all'allineamento con gli operatori del settore.