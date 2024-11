Zona Euro, fiducia economia stabile a novembre

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile lanel mese di2024. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a, rispetto ai 95,7 punti del mese precedente, sopra i 95,1 punti attesi dagli analisti. Sostanzialmente stabile anche la fiducia del complesso dell', secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e fianziari della Commissione Europea, a 96 punti (+0,2 p.p.).Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia deiè scesa a -13,7, mentre quella dell'migliora -11,1. Quella deirisulta in calo (-0,9 punti), quella del(+2,3) e delle(+0,3) in miglioramento.L'(Employment expectations indicator,) è calata leggermente nell'Eurozona (- 0,3 p.p. a 98,9 punti).La DG Economia della Commmissione europea ha pubblicato oggi anche il dato relativo al, che mostra segnali di peggioramento, attestandosi a novembre a -0,77 punti da -0,93 di ottobre.