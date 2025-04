Dl PA, Governo pone fiducia alla Camera

(Teleborsa) -Lo ha annunciato in Aula il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. La 'chiama' dei deputati per il voto di fiducia si terrà domani con inizio alle 13.La fiducia è stata posta sullo stesso testo licenziato dalle Commissioni. Le dichiarazioni di voto inizieranno alle 11.20. Dopo il voto di fiducia, l'Assemblea di Montecitorio proseguirà i lavori sul provvedimento con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale è atteso tra la serata di domani e giovedì. Il decreto, che deve essere convertito in legge entro il 13 maggio